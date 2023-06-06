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06 июня 2023 года 18:39
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации Сэтл Групп с потенциальной доходностью +12,12%
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "Сэтл Групп" с потенциальной доходностью +12,12% на март 2026 года, сообщается в комментарии инвестбанка. "Компания показывает высокие темпы роста всех основных показателей на протяжении последних лет, - пишут аналитики. - Кроме роста самого бизнеса, компания показывает и рост эффективности: рентабельность по EBITDA по итогам 2022 года превысила 20%. Рост долга значительно сглаживается ростом остатков на эскроу-счетах. На 31 декабря 2022 года остатки составляли почти 60 млрд рублей. При этом в обращении находятся четыре выпуска облигаций на общую сумму 30,5 млрд рублей". Эксперты подчеркивают, что с апреля 2022 года наблюдается восстановление продаж на первичном рынке жилья. При этом "Сэтл Групп" - один из лидеров рынка с устойчивым финансовым положением. По мнению аналитиков, СэтлГрБ2P2 (ISIN:RU000A105X64) с доходностью 12,12% с погашением в марте 2026 года может быть интересна инвесторам, учитывая кредитный и процентный риск. ООО "Сэтл Групп" - один из лидеров строительной отрасли России. По данным Единого ресурса застройщиков, в 2022 году компания ввела 888 тыс. кв. м общей площади, а портфель проектов в стадии текущего строительства на начало июня 2023 года составил 1,6 млн кв. м. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЭТЛ/ГРУПП-ОБЛИГАЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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