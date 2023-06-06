"Финам" снизил рекомендацию для акций Совкомфлота до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций "Совкомфлота" с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре экспертов инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом подтверждена на уровне 84,2 рубля за штуку.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе после ралли потенциал роста акций "Совкомфлота" ограничен. Рынок танкерных перевозок подвержен влиянию сезонных колебаний спроса и фрахтовых ставок, поэтому выручка компании, как правило, во втором и третьем квартале года ниже, чем в первом и четвертом. Кроме того, дальнейшее пополнение флота будет обходиться эмитенту значительно дороже и будет менее доступно из-за того, что корейские верфи разорвали контракты на строительство газовозов, российская судоверфь "Звезда" не справляется с повышенным объемом заказов и вынуждена переносить сроки производства, а цены на подержанные танкеры остаются высокими. Тем не менее фундаментальные факторы привлекательности остаются в силе, и акции "Совкомфлота" снова будут интересны для покупки после коррекции", - пишет аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также в области обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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