"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций Dollar General до "покупать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций американской сети дискаунтеров Dollar General до "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

Прогнозная стоимость указанных бумаг была при этом понижена экспертами с $250 до $235 за штуку.

"С начала 2023 года котировки бумаг компании упали на 34% и торгуются с мультипликатором 16x EPS 2023e, хотя, на наш взгляд, должны идти вровень с рынком - 19x EPS 2023e для S&P 500. При этом операционные условия сейчас сложнее, чем мы ожидали", - отмечают аналитики.

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