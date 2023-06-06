"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 580 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 580 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 427 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ключевой фактор ростам компании - увеличение грузооборота сети РЖД, в том числе за счет развития российско-китайских торговых отношений, а также высокие ставки в сегментах полувагонов и цистерн. С декабря 2022 года грузооборот сети РЖД увеличивается ежемесячно: за март показатель поднялся на 0,7% в годовом выражении, с начала 2023 года - на 2,6%. Объем железнодорожных перевозок с Китаем в 2022 году вырос в годовом выражении на 19% (до 119 млн тонн). Увеличение погрузки строительных грузов в годовом выражении на 17,5% в январе- марте и угля на 0,7% стимулировало рост ставок на аренду полувагонов", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 427 руб. риск на портфель составит 0,64%", - указывают эксперты "Финама".

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России и стран СНГ.

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