"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DocuSign с целью $71

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DocuSign Inc. с целью $71 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: $50,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания DocuSign опубликует квартальный отчет 8 июня. Ожидается рост выручки до $0,641 млрд и прибыль на акцию в размере $0,5546. Если отчетность окажется выше, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $50,5 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

DocuSign Inc. - американская компания, разработчик сервиса, позволяющего загружать, просматривать и подписывать электронные документы.

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