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06 июня 2023 года 16:13
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на заседании 9 июня - "Велес Капитал"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в пятницу, 9 июня 2023 года, считает начальник отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Главным событием текущей недели станет очередное заседание Банка России в пятницу. Несмотря на некоторое усиление обеспокоенности ЦБ в отношении проинфляционных рисков на фоне восстановления экономической активности, мы полагаем, что на заседании 9 июня регулятор все же сохранит ставку на прежнем уровне - 7,5%, - пишет эксперт в комментарии. - Существенных изменений в конъюнктуре с момента последнего заседания в конце апреля мы не видим. Курсовая динамика оставалась волатильной, но сегодняшние уровни в целом соответствуют отметкам конца апреля. Инфляционные ожидания населения отошли от максимумов, но остаются повышенными. Бюджет по-прежнему выступает в числе факторов проинфляционного характера, однако регулятор уже, по сути, проводит политику ужесточения, абсорбируя в банковском секторе приток госсредств. Факторы геополитики и внешних рынков с момента последнего заседания ЦБ не оказывали существенного влияния на финансовую стабильность и настроения инвесторов на рынке РФ. Кроме того, мы полагаем, что в случае принятия решения об ужесточении процентной политики ЦБ сначала несколько видоизменит свой текущий сигнал в пресс-релизе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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