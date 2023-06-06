Вероятно продолжение боковой динамики на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятно продолжение боковой динамики котировок рублевых гособлигаций на торгах во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Некоторое влияние на рынок может оказать объявление параметров недельных аукционов Минфина, в случае предложения флоатеров возможно усиление спроса на классические ОФЗ на вторичном рынке, отмечет эксперт в комментарии.

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