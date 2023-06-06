Уход индекса Мосбиржи ниже 2620п временно усилит распродажи - "Алор Брокер"

Возможный уход индекса Мосбиржи ниже 2620 пунктов временно усилит распродажи на российском рынке акций на техническом факторе, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Какой-то одной причины для появления депрессивных настроений на рынке нет. Сказываются ухудшение геополитического фона, близость окончания дивидендного сезона, общая перекупленность и от ОПЕК+ ждали чего-то большего. Во вторник внешний фон пока не способствует попыткам выкупить просадку предыдущего дня. В целом же картина по российскому рынку ухудшилась. Не исключено, что во вторник мы увидим борьбу за уровень поддержки 2620 пунктов по индексу Мосбиржи. В случае его пробоя распродажи могут усилиться на техническом факторе. Однако вряд ли просадка будет очень глубокой и длительной. Рынок по-прежнему будут поддерживать приток свежих денег от частных инвесторов, а также реинвестирование дивидендов", - пишет эксперт в комментарии.

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