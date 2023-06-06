Рубль может укрепиться до 80 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Возможно развитие снижения курса валютной пары доллар/рубль в ближайшее время при поддержке активизации экспортеров на рынке, ориентир - 80 руб./$1, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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