Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $74-78/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $74-78 за баррель в ближайшее время, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть в начале недели немного подросли, отыгрывая позитив после новостей по итогам встречи ОПЕК+. Новые сокращения добычи поддержали оптимизм на рынке, но не вызвали ажиотажных покупок. Консенсус-прогноз по рыночному балансу остается сдержанным, поскольку неопределенность на стороне спроса продолжает давить на котировки. Фьючерсы на нефть марки Brent повторно "прокололи" уровень $78 за баррель и вновь опустились в прежний торговый диапазон. Вернуться к устойчивому росту не удается, несмотря на сокращения ОПЕК+, сезонный рост спроса и продолжающееся восстановление экономики Китая. Вероятно, некоторое время инструмент проведет в коридоре $74-78 за баррель", - указывают эксперты в обзоре.

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