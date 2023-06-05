"БКС МИ" рекомендует покупать акции UnitedHealth с целью $600

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции UnitedHealth Group с целевой ценой $600 за штуку, что предполагает потенциал роста 20% с текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Росту прибыли компании в 1К23 способствовало сокращение медицинских расходов в связи с COVID-19 и сильные результаты подразделений UnitedHealthcare Community and State, OptumHealth и OptumInsight. Также компания повысила прогноз на 2023 год. Рост выручки и рентабельности UnitedHealth привел к увеличению доходности до самых высоких уровней в секторе. Мы оцениваем финансовую устойчивость компании как умеренно высокую, на второй строчке сверху по нашей пятибалльной системе. У компании солидный баланс и высокий денежный поток. Акции UnitedHealth входят в число наших фаворитов в секторе здравоохранения", - пишут аналитики.

UnitedHealth Group - крупнейшая в США публичная компания в сегменте управляемой медицинской помощи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.