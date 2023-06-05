"БКС МИ" повысил целевую цену акций Salesforce до $250

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Salesforce Inc. с $220 до $250 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Salesforce отчиталась о росте операционной прибыли не-GAAP на 74% при увеличении выручки на 11% в финансовом 1К24, поскольку менеджмент стал более серьезно фокусироваться на рентабельности, - указывают аналитики. - Мы повышаем оценки прибыли не-GAAP на финансовый 2024 год до $7,43 с $7,13".

Эксперты напоминают, что стоимость акций Salesforce упала в ходе распродаж на рынке и в техсекторе в 2022 году, но начала восстанавливаться в 2023 году. На их взгляд, бизнес-среда изменилась: усилилась неопределенность в макроэкономике, спрос снизился.

"Несмотря на сохранение факторов долгосрочного роста (цифровизация в корпоративном сегменте и облачные вычисления), краткосрочная просадка спроса приводит к замедлению роста выручки. Приоритетная задача менеджмента - усилить контроль над затратами и повысить рентабельность в условиях неопределенности операционной деятельности. Именно этого в настоящее время рынок требует от техкомпаний любого размера", - пишут аналитики.

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