SberCIB открыл краткосрочную торговую идею: покупать акции Интер РАО

SberCIB Investment Research открыл краткосрочную торговую идею: покупать акции "Интер РАО" - до закрытия дивидендного "гэпа" компании котировки могут прибавить еще около 5%, отмечается в комментарии.

"Акционеры "Интер РАО" в конце мая приняли решение о дивидендах - 0,28 руб. на акцию с датой отсечки 30 мая, - напоминают аналитики инвестбанка. - Поэтому в понедельник, 29 мая, бумаги торговались с дивидендным "гэпом" - его размер составил 6,3%. Это сопоставимо с дивидендной доходностью на день утверждения дивидендов (6,6%). "Гэп" до сих пор не закрыт - в понедельник на 13:10 МСК бумаги торговались с премией всего лишь 1,8% с начала дивидендного "гэпа". Мы открываем краткосрочную идею по покупке акций "Интер РАО" до закрытия дивидендного "гэпа" компании - котировки могут прибавить еще около 5%".

Эксперты указывают, что дивидендный "гэп" "Интер РАО" исторически закрывается достаточно быстро - в последние пять лет это могло произойти за один торговый день. Исключение составил прошлый год, когда "гэп" закрылся через пять дней.

"Если говорить о долгосрочных перспективах, то сейчас наша целевая цена по акциям "Интер РАО" составляет 6,63 руб. на горизонте 12 месяцев. Она предполагает доходность в размере 62%", - отмечают эксперты SberCIB.

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