Наиболее вероятно сохранение уровня ставки ЦБР на заседании 9 июня 2023г - "Газпромбанк Инвестиции"

Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на текущем уровне (7,5% годовых) по итогам ближайшего заседания регулятора (9 июня 2023 года) с небольшой вероятностью на минимальное увеличение (это может произойти из-за того, что проинфляционные факторы пока не оказывают значительное влияние на рост цен), считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

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