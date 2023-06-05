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05 июня 2023 года 18:03
Наиболее вероятно сохранение уровня ставки ЦБР на заседании 9 июня 2023г - "Газпромбанк Инвестиции"
Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на текущем уровне (7,5% годовых) по итогам ближайшего заседания регулятора (9 июня 2023 года) с небольшой вероятностью на минимальное увеличение (это может произойти из-за того, что проинфляционные факторы пока не оказывают значительное влияние на рост цен), считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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