Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 80-81 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Значительные изменения курса рубля по отношению к доллару США на текущей неделе маловероятны, российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 80-81 руб./$1, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

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