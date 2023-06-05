Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% на заседании 9 июня - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых, как и ожидает рынок, по итогам заседания регулятора в пятницу, 9 июня 2023 года, сообщается в комментарии главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина.

"Инфляционные риски на данный момент не материализуются, поэтому мы считаем, что ужесточать денежно-кредитную политику пока рано. Тем не менее мы не исключаем пересмотр нашего прогноза в случае резкого роста недельного ИПЦ (данные будут опубликованы 7 июня). Рынок готов к повышению ставки, и мы не думаем, что решение ЦБ РФ значительно повлияет на доходности ОФЗ", - указывает эксперт.

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