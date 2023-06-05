SberCIB закрыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 130 тысяч руб

SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 130 тысяч рублей за штуку на конец 2023 года", открытую 28 декабря 2022 года, в связи с превышением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестбанка.

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