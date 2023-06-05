SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли ГК "Самолет", "Черкизово", "ТМК", Inarctica, "Сегежа Групп", "Белуга Групп" и Etalon, отмечается в комментарии инвестбанка.

После пересмотра в начале мая подборки российских акций средней и малой капитализации соответствующий индекс Мосбиржи значительно вырос, участники рынка получали дивиденды и реинвестировали их в акции компаний РФ, указывают эксперты.

"Нашу подборку на этот раз покидают привилегированные акции "Мечела". Сначала компания опубликовала слабые операционные результаты за 1К23, а затем ее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. С момента добавления бумаг компании в подборку 16 декабря 2022 года они выросли в цене на 49,4%. На текущий момент мы не видим краткосрочных катализаторов дальнейшего роста котировок эмитента, - пишут аналитики в материале. - Акции "Совкомфлота" теперь тоже вне подборки. Мы включили их в подборку 12 мая, и менее чем за месяц они прибавили в цене более 55%. Катализатором роста послужил хороший финансовый отчет за 1К23. Мы позитивно оцениваем фундаментальный профиль компании, однако решили исключить бумаги из подборки после такого стремительного роста".

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