Возможен некоторый рост цен акций Verizon и T-Mobile в понедельник - Инвестбанк Синара

Возможно частичное восстановление котировок акций Verizon Communications и T-Mobile на торгах в понедельник, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"В минувшую пятницу в СМИ появились сообщения о переговорах между Amazon.com Inc. и мобильными операторами о предоставлении услуг связи для подписчиков тарифного плана Prime по сниженным ценам или на бесплатной основе. Приоритетным для Amazon партнером называется Dish Network. Однако мы расцениваем вероятность положительного исхода переговоров как низкую (или же стороны изменят условия тарифов), поэтому прогнозируем частичное восстановление просевших на этих сообщениях котировок Verizon и T-Mobile", - пишут эксперты в комментарии.

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