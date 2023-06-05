Потенциал роста индекса Hang Seng пока сохраняется - БКС Экспресс

Потенциал текущего движения вверх по индексу Hang Seng пока еще полностью не реализован, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в понедельник продолжил отскок на ожиданиях новых стимулов. Если не появится значимых драйверов, то бенчмарк в ближайшие дни может уйти на текущих уровнях в локальную консолидацию. А после вероятно продолжение восходящего движения до 19400 пунктов, так как потенциал отскока полностью не реализован", - пишет аналитик.

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