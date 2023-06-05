Главные события недели - SberCIB

Банк России на текущей неделе примет решение по ключевой ставке, также будет объявлена рекомендация совета директоров "РусАла" по дивидендам, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

6 июня:

- Розничные продажи в еврозоне в апреле;

- Производственные заказы в Германии в апреле.

7 июня:

- Сальдо торгового баланса Китая за май и в США за апрель;

- Промышленное производство в Германии в апреле;

- Сальдо торгового баланса США за апрель;

- Потребительское кредитование в США за апрель.

8 июня:

- Оптовые продажи в США в апреле.

9 июня:

- Решение Банка России по процентной ставке;

- Индекс потребительских цен в России за май;

- Индекс потребительских цен и цен производителей в Китае за май.

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