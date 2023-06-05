S&P 500, скорее всего, продолжит рост на предстоящих торгах - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, продолжит снижение на предстоящих в понедельник торгах, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"Предстоящая сессия на американских фондовых площадках обещает пройти относительно спокойно в отсутствие публикации значимых для рынка квартальных отчетов и критически важных макроданных, - пишет эксперт. - В прошедшую пятницу S&P 500 закрепился выше середины восходящего канала и приблизился к сопротивлению на отметке 4300 пунктов. Большинство технических индикаторов указывают на возможность дальнейшего роста индекса широкого рынка на предстоящей сессии, но преодоление указанного сопротивления при отсутствии фундаментальных драйверов представляется нам маловероятным. RSI находится на повышенных уровнях, но, как и MACD, указывает на преимущество "быков". Движения скользящих средних пока оставляют возможность для продолжения восходящего тренда".

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