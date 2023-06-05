Консервативным инвесторам пора присмотреться к акциям МКБ - "БКС МИ"

Консервативным инвесторам пора присмотреться к акциям Московского кредитного банка (МКБ), полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Бумаги МКБ остаются самым слабым инструментом из всего индекса Мосбиржи, - отмечает аналитик. - Падение с начала года -10% при +27% у индекса Мосбиржи. Правда, на это есть объективные причины: неполная отчетность корпорации, отсутствие дивидендов, неопределенность с влиянием секторальных и блокирующих санкций. А относительно низкая ликвидность и волатильность инструмента, хотя бумага и входит в основной индекс Мосбиржи наряду с топовыми фишками, снижает интерес спекулянтов. Тем не менее уровень инвестиционного спроса достигнут - консервативным участникам рынка можно присмотреться к бумаге. Перспективные оценки предполагают +33% от текущих 6 руб. до 8 руб.".

Сейчас с фундаментальной точки зрения соотношение риска и доходности вполне приемлемо, считает Зельцер. Техническая область спроса на 6 руб. многократно сдерживала натиск продавцов, и, на взгляд эксперта, вновь может быть интересна для покупок.

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