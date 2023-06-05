БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), Брусника финанс 001Р-02, МВ Финанс 001Р-02, Сегежа Групп 002Р-01R и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Премии за риск в корпоративном сегменте в мае существенно снизились. Это снижение затронуло второй эшелон и высокодоходный сегмент (ВДО, High Yield). G-спред по индексу Cbonds High Yield снизился на 80 б.п., до 450 б.п. Это сопоставимо с уровнями II кв. 2021 года. Такая картина говорит о том, что потенциал для снижения риск-премий по большей части исчерпан. Дальнейшее сужение выглядит избыточным, поскольку неопределенность в экономике и риски повышения процентных ставок сейчас достаточно высоки. Вероятно, имеет место легкая перегретость в сегменте, связанная с общим позитивным сентиментом на рынках в I полугодии 2023 года в сочетании со стремлением инвесторов к повышенной доходности на фоне скромных процентов в бумагах более высокого кредитного качества", - отмечает эксперт.

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