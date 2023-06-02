"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Sino Biopharmaceutical с целевой ценой HKD4,94 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 29,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции биофармацевтической компании Sino Biopharmaceutical за последние месяцы показывают динамику хуже рыночной, хотя отчетность за 2022 год не подвела инвесторов - выручка и скорректированная прибыль показали рост. Прогнозы по финансовым результатам на 2023-2025гг тоже не дают поводов для беспокойства. Онкологический сегмент деятельности Sino Biopharmaceutical выглядит весьма перспективным, особенно после приобретения американского биотехнолога F-star, и компания располагает десятками исследовательских программ по инновационным препаратам для терапии рака", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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