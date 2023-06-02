"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 6,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целевой ценой 6,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,5%, стоп-приказ: 4,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что "Сегежа Групп" с оптимизмом смотрит на возможности для бизнеса в Северной Африке. Регион может похвастаться хорошо налаженной логистикой и относительно стабильным спросом, что делает его перспективным рынком сбыта. Более того, потенциал сотрудничества с африканскими странами в значительной степени не используется.

"С технической точки зрения бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4,9 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6". - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Сегежа Групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система". География активов охватывает 11 государств, основное производство находится в России.

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