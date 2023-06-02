"БКС МИ" подтверждает краткосрочную рекомендацию "держать" для акций NetApp

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают краткосрочную рекомендацию "держать" для акций поставщика ПО и систем для управления клиентскими данными и их хранения NetApp Inc., сообщается в обзоре инвесткомпании.

"NetApp отчиталась за 4К23: продажи и прибыль на акцию (EPS) не по GAAP превзошли ожидания. Продажи продуктов резко упали, что привело к снижению выручки на 7% до $1,58 млрд. Неблагоприятные тренды в экономике на потребительском уровне сказались и на тратах в корпоративном сегменте. На фоне сокращения издержек EPS не по GAAP выросла на 8% г/г до $1,54. Ранее в календарном 2023 году компания объявила о планах реструктуризации и сокращения штата на 8%. Прогнозы менеджмента на 2024 финансовый год предполагают снижение выручки на 4-6% и рост EPS не по GAAP на 3% по сравнению с финансовым 2023 годом. С учетом текущих сложностей сохраняем краткосрочную рекомендацию "держать", - пишут эксперты.

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