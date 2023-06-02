"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Schlumberger с целью $53,6

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Schlumberger Limited с целью $53,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,164%, стоп-приказ: $40,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Акции Schlumberger снизились почти на 25% с январских максимумов на фоне коррекции мировых цен на нефть, указывают аналитики. В то же время они считают, что на фоне действий ОПЕК+, восстановления спроса в Китае и планов США по восполнению стратегического резерва дальнейший потенциал снижения цен на нефть ограничен. При этом накопленное недоинвестирование в отрасли вынуждает нефтяные компании повышать суммарный размер капитальных затрат в мировом апстриме до максимума за 8 лет с целью роста добычи, что положительно влияет на сектор нефтесервиса. Эксперты подчеркивают, что Schlumberger отличается перспективами по снижению долга и неплохими выплатами акционерам.

"С технической точки зрения цена подошла к важному уровню поддержки, после чего произошел отскок вверх. Стоп-лосс можно выставить с запасом - у следующего снизу уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $40,7 риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,01", - отмечают аналитики "Финама".

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