Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в июне 2023г - Росбанк

Аналитики Росбанка сохраняют прогноз неизменности ключевой ставки на уровне 7,5% годовых и повторения жесткой риторики по итогам заседания Банка России в июне 2023 года, сообщается в обзоре.

Эксперты указывают на следующие моменты:

- Инфляционная динамика не вышла за пределы целевых уровней вопреки продолжающейся перестройке цен в сфере услуг (особенно в области туризма) относительно цен продуктов питания и непродовольственных товаров. Данные по недельным приростам ИПЦ за май не подпортили общую картину, хотя более подробно можно будет судить уже после заседания регулятора, так как месячная статистика будет опубликована вечером 9 июня. Тем не менее траектория инфляции указывает на высокие шансы завершить год в интервале 4,5-5,5% г/г, что в перспективе может стать поводом для смягчения риторики.

- Соотношение спроса и предложения в экономике остается сбалансированным, несмотря на постулируемые признаки интенсивного роста потребления. "Не можем согласиться с последним утверждением. Исходя из апрельских данных, показатели динамики потребления м/м с коррекцией на сезонность указывают на некоторое охлаждение спроса в сегментах продовольствия и сферы услуг при сохранении спроса на непродовольственные товары (предполагаем, там все еще реализуется отложенный спрос). Подобные наблюдения не требуют ужесточения процентной политики "здесь и сейчас", но ничего не говорят относительно риторики - наблюдение можно вести в рамках "ястребиной" установки", - пишут аналитики в обзоре.

- Устойчивые темпы роста кредитования и навес краткосрочных сбережений в апреле могут остаться аргументом в пользу сохранения жесткой риторики как минимум в июне. Причины могут быть связаны как с временными факторам роста (ужесточение нормативов с мая текущего года), так и с системными изменениями (рост спроса на кредит), поэтому накопление данных на горизонте одного-двух дополнительных месяцев будет крайне желательным.

- Внешние условия не претерпели значимых изменений вопреки турбулентности на фоне обсуждения потолка госдолга, жесткости процентной политики в США и Европе, а также разочарования касательно темпов восстановления экономики Китая в 1П23. "В теории дополнительные риски для мировой экономики могут усилить вес стрессового сценария в модели прогнозирования регулятора, потребовав ужесточения процентной политики. Однако соотношение сырьевых доходов и импортных трат не привело к дальнейшему ухудшению показателей текущего счета, а также деструктивному влиянию на валютный рынок. Соответственно и переход к политике ужесточения в моменте не требуется", - отмечают в банке.

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