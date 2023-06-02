.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Покупки золота центробанками могут обновить рекорд 2022г - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 июня 2023 года 13:24
Покупки золота центробанками могут обновить рекорд 2022г - Freedom Finance Global
Объем покупок золота мировыми центробанками в текущем году может обновить рекорд 2022 года (1136 тонн), считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в ближайшие двенадцать месяцев 24% мировых центробанков планируют увеличить закупки драгметалла для пополнения ЗВР. Причем большая часть этих ЦБ представляют развивающиеся экономики (7 из 10). Увеличение доли золота в ЗВР началось в 2022 году, после заморозки российских резервов в иностранной валюте. Физическое золото может храниться в стране его владельца в отличие от валют, поэтому увеличение резервов именно в виде физического металла, полностью исключает риск заморозки или ареста этого актива. По статистике WGC, в прошлом году объем покупки золота мировыми регуляторами достиг рекордных 1136 тонн. Данная тенденция, скорее всего, продолжится и в текущем году, так как к прошлогодним рискам добавились опасения по поводу состояния финансового сектора и ожидания глобальной рецессии, - пишет эксперт в обзоре. - Пока ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, способствуя укреплению доллара, с которым у золота обратная корреляция, мировым ценам на него будет сложно преодолеть исторические максимумы в районе $2080 за тройскую унцию. Повышение цен на драгметалл к диапазону $2100-2300 возможно после завершения цикла ужесточения монетарной политики в США. Когда Штаты перейдут к снижению ставок, доллар начнет дешеветь и цены на золото получат дополнительный драйвер роста. Спрос на этот металл также обусловлен его статусом защитного инструмента в периоды экономической и геополитической напряженности, поэтому любой форс-мажор способен привести к взлету котировок золота". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
.
02 июня 2023 года 18:55
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Sino Biopharmaceutical с целевой ценой HKD4,94 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 29,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции биофармацевтической компании Sino Biopharmaceutical за последние... читать дальше
.02 июня 2023 года 18:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целевой ценой 6,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,5%, стоп-приказ: 4,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что... читать дальше
.02 июня 2023 года 17:29
"Газпромбанк Инвестиции" закрывает торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1335 руб. за штуку", открытую 10 мая, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии. "Мы ждали, что компания закроет дивидендный гэп так же быстро, как делала это ранее. На этот раз "НОВАТЭК"... читать дальше
.02 июня 2023 года 17:04
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают краткосрочную рекомендацию "держать" для акций поставщика ПО и систем для управления клиентскими данными и их хранения NetApp Inc., сообщается в обзоре инвесткомпании. "NetApp отчиталась за 4К23: продажи и прибыль на акцию (EPS) не по GAAP... читать дальше
.02 июня 2023 года 16:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Schlumberger Limited с целью $53,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,164%, стоп-приказ: $40,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. Акции Schlumberger снизились почти... читать дальше
.02 июня 2023 года 16:11
Инвесторам стоит присмотреться к акциям Positive Technologies, говорится в комментарии управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции". Российский рынок кибербезопасности последние годы демонстрировал двузначный рост на фоне геополитической составляющей, а также трендов, аналогичных общемировым, рост... читать дальше
.02 июня 2023 года 15:22
Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых на заседании 9 июня, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "К новому заседанию мы подходим со следующей ситуацией: инфляция постепенно ускоряется, в том числе за счет устойчивых... читать дальше
.02 июня 2023 года 14:53
SberCIB Investment Research рекомендует продавать акции "ФосАгро" на фоне сильного падения цен на удобрения, сообщается в комментарии аналитика Георгия Иванина. "Котировки "ФосАгро", крупнейшего производителя фосфорных и комплексных удобрений в России, имеют потенциал снижения относительно... читать дальше
.02 июня 2023 года 14:31
Рынок акций РФ готов к продолжению роста на следующей неделе при отсутствии негативных геополитических и экономических сюрпризов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индекс Мосбиржи может стремиться в район 2800 пунктов благодаря сохранению дивидендных... читать дальше
.02 июня 2023 года 14:05
Аналитики Росбанка сохраняют прогноз неизменности ключевой ставки на уровне 7,5% годовых и повторения жесткой риторики по итогам заседания Банка России в июне 2023 года, сообщается в обзоре. Эксперты указывают на следующие моменты: - Инфляционная динамика не вышла за пределы целевых уровней... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.