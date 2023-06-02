"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Southern Co. с прогнозной стоимостью на уровне $75 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Электроэнергетическая компания присутствует на рынках с регулируемыми тарифами и в штатах с благоприятными демографическими трендами, источник около 55% выручки - продажи электроэнергии потребителям. Эмитент выводит из эксплуатации угольные заводы и повышает процент применения возобновляемых источников - регуляторы позитивно смотрят на этот тренд. У компании серьезные перспективы роста", - отмечают эксперты.

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