Freedom Finance Global рекомендует покупать акции General Motors с прогнозной ценой $41

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции General Motors с прогнозной стоимостью на уровне $41 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Пигарева.

"Полагаем, что цена акций эмитента способна вернуться к верхней границе ценового коридора $30-42, который формировался с третьего квартала прошлого года, когда при повышенных объемах выручки операционная маржинальность компании держалась ниже 10%. Рост продаж в новых сегментах и восстановление запасов автомобилей при сохраняющихся высокими спросе и ценах в состоянии обеспечить позитивную динамику стоимости бумаг автоконцерна на горизонте следующих двенадцати месяцев", - указывает эксперт.

General Motors - один из крупнейших в Северной Америке автопроизводителей полного цикла от проектирования до реализации автомобилей и комплектующих к ним. Дочерние компании и совместные предприятия GM продают автомобили под брендами Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun и Wuling. Доля концерна в на рынке реализации новых автомобилей в США превышает 16%.

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