Причин для покупки акций ВТБ в настоящее время нет - "Солид Брокер"

Причин для вложений в акции ВТБ в настоящее время нет, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"ВТБ определился с ценой размещения акций в рамках второй в текущем году допэмиссии - 0,018225 руб. за одну ценную бумагу. Банк размещает 9,3 трлн дополнительных акций по открытой подписке, таким образом он может привлечь 169,5 млрд руб. В случае если размещение будет успешным и весь объем будет выкуплен, общее размытие капитала ВТБ по обыкновенным акциям составит 2,4 раза с учетом первой допэмиссии на 149 млрд рублей. Таким образом, несмотря на то что банк пока неплохо идет по динамике прибыли в 2023 году и, скорее всего, достигнет рекордной прибыли по итогам года, доли акционеров сильно размыты. Эмитент сейчас торгуется по форвардному P/E 3,3х (с учетом допэмиссии), что не сильно дешевле Сбербанка, у которого форвардный P/E 3,5х. Поэтому мы по-прежнему не видим причин для покупки акций ВТБ в портфель. Тем более что дивидендов по итогам 2023 года, по словам менеджмента, не будет", - указывают эксперты в материале.

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