ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в июле 2023г - Альфа-банк

Вероятно ужесточение риторики Банка России на заседании 9 июня и повышение ключевой ставки по итогам заседания 21 июля 2023 года, считают аналитики Альфа-банка.

"Опубликованные в четверг макроданные за апрель превзошли ожидания. Российский ВВП вырос на 3,3% г/г в апреле благодаря росту промпроизводства на 5,2% г/г и очень сильному росту оборота розничной торговли на 7,4% г/г. Безработица достигла нового исторического минимума в 3,3% в апреле, а рост номинальных зарплат, который, по нашим ожиданиям, должен был быть около нулевым в марте, продолжился - зарплаты выросли на 6,3% г/г в марте. Мы связываем подобное развитие событий с ускорением роста бюджетных расходов в апреле и продолжающимся восстановлением кредитования в банковском секторе, которое также значительно превзошло ожидания. Статистика за апрель указывает на существенный рост инфляционных рисков и закрывает окно возможностей для понижения ставки ЦБ РФ в ближайшие кварталы; сейчас мы ожидаем, что ЦБ РФ ужесточит свою риторику на заседании 9 июня, тогда как повышение ставки является нашим базовым сценарием для следующего заседания по ставке 21 июля", - пишут эксперты в обзоре.

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