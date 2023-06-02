"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Hewlett Packard

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций поставщика корпоративных IT-систем компании Hewlett Packard Enterprise, сообщается в обзоре аналитиков.

"Ситуация на рынке корпоративных систем все более сложная и неоднозначная, и неясно, когда можно ожидать нормализации спроса. Компания использует платформу HPE Greenlake для продвижения своей концепции "от периферии к облаку" и безопасного подключения к сетевым решениям Aruba. С учетом текущей оценки и неопределенности в перспективе мы считаем оправданной рекомендацию", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.