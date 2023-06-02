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02 июня 2023 года 10:55
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Dick''s Sporting Goods
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской сети магазинов спортивных товаров Dick''s Sporting Goods с с прогнозной стоимостью на уровне $170 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Негатив отчетности эмитента за 1К24 финансового года в том, что превышение прогноза объяснялось меньшей ставкой налога. Позитив - компания показала сильные сопоставимые продажи при сложной конъюнктуре. Dick''s Sporting Goods может нарастить рыночную долю за счет фокуса на эксклюзивных, инновационных товарах, которые могут улучшить спортивные показатели, а также сильного клиентского сервиса. Мы повышаем прогноз прибыли на 2024 финансовый год с $13 до $13,25 (консенсус - $13,41), в 2025 финансовом году ожидаем $13,4 ($13,3 ранее, консенсус - $13,6), - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DICK''S-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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