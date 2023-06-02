Котировки нефти могут подняться в диапазон $90-100/барр. летом 2023г - "Мои Инвестиции"

Котировки нефти марки Brent могут подняться в диапазон $90-100 за баррель текущим летом, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цена нефти резко выросла вопреки данным, которые показали рост запасов нефти в США. Считаем, что текущие цены на нефть не отражают фундаментальной ситуации на рынке - согласно расчетам МЭА во втором полугодии на рынке ожидается дефицит в размере 2 млн б/д. Но главный фактор сейчас - встреча ОПЕК+ 4 июня. Мы не ждем, что будут изменены официальные квоты, но учитывая высказанное неделю назад предупреждение министра энергетики Саудовской Аравии об ожидающем рынок сюрпризе, страна может неожиданно пойти на одностороннее добровольное сокращение добычи, например, на 1 млн б/д на срок 2-3 месяца (прецеденты такого рода в прошлом уже были). Ждем, что летом цена нефти марки Brent выйдет в диапазон $90-100 за баррель", - пишут эксперты в комментарии.

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