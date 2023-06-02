Индекс Мосбиржи может потерять около 1,3% в пятницу утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в пятницу в верхней части диапазона 2650-2700 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ключевое событие торгов - это дивидендная отсечка "ЛУКОЙЛа". Во время открытия торгов бумаги могут просесть почти на 8%, а индекс в свою очередь рискует потерять 1,3%, начав день на отметке 2680 пунктов. Допускаем, что к окончанию торгов акции "ЛУКОЙЛа" частично компенсируют падение, однако индекс Мосбиржи рискует остаться на тех же отметках, что и утром, в случае если бумаги Сбербанка и "Газпрома" вновь окажутся под давлением", - отмечает эксперт в комментарии.

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