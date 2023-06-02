Внешний фон выглядит в пользу рубля в пятницу - ПСБ

Внешний фон выглядит в пользу рубля в пятницу; доллар, вероятно, продолжит плавное снижение к отметке 80 руб./$1 при дополнительной поддержке со стороны закрытия длинных позиций спекулянтами на валютном рынке перед выходными, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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