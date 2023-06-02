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02 июня 2023 года 09:16
Внешний фон выглядит в пользу рубля в пятницу - ПСБ
Внешний фон выглядит в пользу рубля в пятницу; доллар, вероятно, продолжит плавное снижение к отметке 80 руб./$1 при дополнительной поддержке со стороны закрытия длинных позиций спекулянтами на валютном рынке перед выходными, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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