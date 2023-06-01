"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $320

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $320 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: $275, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания прогнозирует снижение продаж впервые с 2009 года, однако рынок, вероятно, уже заложил данную информация в цену. Следовательно, отклонение от прогноза в лучшую сторону может вызвать рост котировок бумаг эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения боковая тенденция актуальна и открывать позиции следует возле нижней границы боковика. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $275 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме.

Home Depot Inc. - американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей в мире по продаже стройматериалов и инструментов для ремонта.

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