"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Мечела с целью 160 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Мечела" с целью 160 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 182 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликовала негативный отчет по операционным результатам за I квартал 2023 года. В ближайшее время эмитент может объявить рекомендацию не выплачивать дивиденды, что будет негативно воспринято рынком", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акций компании находится вблизи 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. При пробитии этого уровня вниз открывается потенциал для дальнейшего снижения. Идея на снижение бумаги с целью 160 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 182 руб. риск на портфель составит 0,36%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Мечел" - горнодобывающая и металлургическая компания, в состав которой входят около двадцати промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

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