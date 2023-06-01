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01 июня 2023 года 16:30
Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Intel с прогнозной ценой $36
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Intel Corp. с прогнозной стоимостью $36 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,5% от текущего уровня, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Согласно прогнозу Intel, объем продаж во 2К23 составит $12-12,5 млрд (предыдущий ориентир по выручке - $11,5-12,5 млрд). По словам финансового директора компании Дэвида Зинснера, эмитент сможет получить выгоду от использования искусственного интеллекта. По оценкам аналитиков, объем мирового рынка чипов ИИ в 2022 году составлял $16,86 млрд. По нашим расчетам, в 2032 году объем рынка достигнет уже $232 млрд при среднегодовом темпе роста в 30%. При этом доля Intel на рынке составит около 5%. Стоит отметить, что в 1К23 компания понесла самый большой за свою историю квартальный убыток ($2,46 млрд), увеличив расходы на расширение производства. Мы считаем, что прогноз создает позитивный фон для котировок акций компании", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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