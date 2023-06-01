Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 75 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент поставил в апреле 7,5 тыс. автомобилей, практически на уровне марта. Полагаем, что динамика отражает стагнацию спроса на фоне отмены субсидий на покупку электромобилей. Мы по-прежнему считаем компанию переоцененной", - указывают эксперты.

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