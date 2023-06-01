.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно повышение волатильности на рынке акций США в июне - БКС Экспресс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 июня 2023 года 15:21
Вероятно повышение волатильности на рынке акций США в июне - БКС Экспресс
Вероятно повышение волатильности на американском фондовом рынке в июне текущего года, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Формально май можно признать за фондовыми "быками", поскольку "sell in May..." так и не состоялся, а в индексе широкого рынка S&P 500 и бенчмарке IT-сектора Nasdaq переписаны вершины более чем за 10 месяцев. По итогам прошедшего месяца S&P 500 показал околонулевую динамику, повышенным спросом пользовались акции "компаний роста" из Nasdaq, а вот индикатор индустриального сектора Dow Jones просел на 3,5%, - отмечает аналитик в обзоре. - Если в мае основным фактором влияния на настроения инвесторов были переживания по госдолгу США и вероятность дефолта, то в июне фокус биржевого сообщества будет смещен на драйвер ФРС. Конечно, законодатели еще не ратифицировали сделку по потолку госдолга, но вряд ли демократы и республиканцы будут рисковать и ставить под удар финансовые рынки и свою банковскую систему, а поэтому одобрение соглашения носит уже формальный характер. А вот неопределенность монетарного курса Федрезерва сохраняется. Так, еще в начале мая шанс на паузу в повышении ключевой ставки достигал почти 100%, пару дней назад - 36%, а в моменте - 61%. То есть, участники рынка не уверены в оценках. Тем не менее текущая ставка в 5,25% уже выше актуальной инфляции в 4,9%, и регулятор, видя негативное влияние очень дорогого кредита на балансы банков, может рискнуть ценовой стабильностью и пойти на послабление, то есть 14 июня ФРС способна сохранить актуальную стоимость фондирования. Это отразится на всех классах фондовых активов (начиная с рынков облигаций и акций и заканчивая валютой и commodities). Пока же индекс доллара США DXY (104,2п) остается на двухмесячных пиках. Тем самым в июне будет много вызовов для рынка, а неопределенность, скорее всего, приведет к расширению показателя волатильности". Также Зельцер обращает внимание, что пока техническая картина в индексе S&P 500 остается прежней. "Основной ориентир вверху еще не отработан, и в июне не исключается временный заброс выше 4300 пунктов. При этом и о рисках не забываем: потеря опор под 4100 и 4050 пунктами значительно ухудшит сантимент рынка и расширит время на его восстановление", - указывает он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
01 июня 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HP Inc. с целевой ценой $48 за штуку, что предполагает потенциал роста 65% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Акции производителя ПК и принтеров HP потеряли 5% на падающем рынке 31 мая после... читать дальше
.01 июня 2023 года 18:43
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции Группы "Ренессанс Страхование" с целевой ценой 82 руб. за бумагу и горизонтом инвестирования до 2024г, что соответствует потенциалу роста 22% с текущих уровней, сообщается в комментарии. "Ренстрах после убыточного года показал очень сильный отчет... читать дальше
.01 июня 2023 года 18:25
"Финам" повысил целевую цену ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с $98 до $115 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,6% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Рекомендация сохранена экспертами на уровне "покупать". "Взлетающий спрос на... читать дальше
.01 июня 2023 года 17:56
Котировки акций Магнита могут вернуть текущие потери на горизонте месяца-двух - "Тинькофф Инвестиции"
Котировки акций "Магнита" могут полностью отыграть текущие потери на горизонте одного-двух месяцев, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Артем Дурдин. "В конце мая стало известно, что акции ритейлера перенесут из первого котировального списка Московской биржи в третий. Это вызвало распродажи... читать дальше
.01 июня 2023 года 17:36
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $320 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: $275, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания прогнозирует снижение продаж... читать дальше
.01 июня 2023 года 17:12
Текущий курс рубля, вероятно, отражает баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения, обеспеченный стабильностью платежного баланса, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения небольшой амплитуды. Всплеск... читать дальше
.01 июня 2023 года 16:50
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Мечела" с целью 160 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 182 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликовала негативный отчет по... читать дальше
.01 июня 2023 года 16:30
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Intel Corp. с прогнозной стоимостью $36 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,5% от текущего уровня, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Согласно прогнозу Intel, объем продаж во... читать дальше
.01 июня 2023 года 16:08
Возможно постепенное укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 78 руб./$1 к концу текущего месяца, считает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов. "В июне, по нашим прогнозам, рубль сможет умеренно укрепиться, если спрос на валюту сократится. С 1 июня лимит на покупку... читать дальше
.01 июня 2023 года 15:45
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 75 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. "Эмитент поставил в апреле 7,5 тыс. автомобилей, практически на уровне марта. Полагаем, что динамика отражает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.