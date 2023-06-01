Акции Сбербанка остаются фаворитами в кратко- и долгосрочной перспективе - "БКС МИ"

Акции Сбербанка остаются фаворитами в финсекторе на кратко- и долгосрочную перспективу, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций" ( "БКС МИ").

"Акции Сбербанка - наши фавориты как на короткой дистанции в 2-3 месяца, так и на год. Банк стал более прозрачным - в марте раскрыл результаты по МСФО после длительной паузы и публикует ежемесячные пресс-релизы по российским стандартам отчетности. Менеджмент вернулся к практике предоставления ориентиров. Банк задал очень высокую планку раскрытия для отрасли", - пишут эксперты.

Также Сбербанк стал ньюсмейкером мая: собрание акционеров утвердило рекордные дивиденды в размере 25 руб. на акцию, или 208% чистой прибыли МСФО, подчеркивается в комментарии. Это воодушевило рынок.

"Мы в середине мая повысили целевую цену по бумаге: отчетность подтвердила - флагман российской финансовой отрасли в прекрасной форме, - указывают стратеги "БКС МИ". - Активно растет кредитование физических лиц и в частности ипотека. Расходы, наоборот, снижаются, как и стоимость риска и просрочка. Вполне реально увидеть новый рекорд по прибыли МСФО по итогам всего года - мы ждем 1,3 трлн руб., что даже выше 2021 года. Все это работает на потенциал бумаги. При этом она недооценена по мультипликаторам".

Что касается рисков, то аналитики отмечают: ужесточение регулирования отрасли повлияет на кредитный бизнес Сбербанка. Сюда же отнесена геополитическая и макроэкономическая ситуация.

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