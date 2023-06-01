Текущие уровни акций Роснефти малопривлекательны для покупок на среднесрочную перспективу - "КИТ Финанс Брокер"

Текущие уровни акций "Роснефти" малопривлекательны для покупок на среднесрочную перспективу, так как во II квартале отчетность компании может быть слабее из-за влияния санкций и снижения добычи нефти в России, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Результаты "Роснефти" за 1К23 вышли лучше ожиданий, ключевым фактором роста стал проект "Сахалин - 1", оператором которого компания стала в конце 2022 года. Среднесуточная добыча на нём выросла в 1,8 раза квартал к кварталу. Кроме этого, компания сократила операционные расходы на добычу углеводородов и на переработку нефти в России на 5% и на 12,7%, соответственно. В результате, "Роснефть" за I кв. 2023 года заработала на дивиденды 15,2 руб. Несмотря на сильные финпоказатели и потенциально высокие дивиденды, мы считаем нецелесообразным покупать акции по текущим ценам. Следующий квартал может быть слабее из-за влияния санкций и снижения добычи нефти в России", - пишет эксперт инвесткомпании.

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