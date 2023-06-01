Динамика инфляции говорит о вероятном сохранении паузы на заседании ЦБР по ставке - Альфа-банк

Динамика инфляции говорит о вероятном сохранении паузы на заседании ЦБР по ставке 9 июня и ужесточении риторики регулятора, считают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева.

"Как сообщает Росстат, инфляция ускорилась до 0,08% н/н за период с 22 по 29 мая в сравнении с практически нулевым ростом цен (0,04% н/н) в предыдущую неделю. Таким образом, инфляция с начала месяца достигла 0,2%, и годовая инфляция составила 2,4% г/г на 29 мая. Исходя из текущей ситуации, мы подтверждаем наши ожидания по инфляции на уровне 0,3% м/м и годовой инфляции на уровне 2,5% г/г в мае. В целом, динамика инфляции говорит в пользу сценария паузы на заседании ЦБ РФ по ставке 9 июня, однако риторика регулятора, скорее всего, ужесточится", - пишут аналитики банка.

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