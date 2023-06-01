Акции Мечела существенно недооценены на фоне компаний-аналогов - "БКС МИ"

Акции "Мечела" существенно недооценены на фоне таких компаний-аналогов, как "Северсталь" и "ММК", считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Казаков.

"Акции "Мечела" падают четвертую сессию подряд, - констатирует эксперт. - Из района 190 руб. курс опустился к 170 руб. Опубликованные операционные результаты за I квартал 2023 года не добавили оптимизма инвесторам. В конце марта БКС обновил целевую цену по "Мечелу", повысив ее до 650 руб./акцию, горизонт прогноза - 12 месяцев. С тех пор прошло 2 месяца, и за это время акция выросла на 22%, даже с учетом коррекции - впереди еще 10 месяцев. Несмотря на это, компания фундаментально недооценена и торгуется в разы дешевле своих аналогов, так как отношение капитализации "Мечела" к прогнозной прибыли компании остается порядка 1х по сравнению с 4-6х у "Северстали" и "ММК".

Аналитик "БКС МИ" подчеркивает, что динамика I квартала не репрезентативна и редко служит триггером пересмотра годовых результатов. Казаков подтверждает большой потенциал роста акции на горизонте года по причине сильной недооцененности на фоне компаний-аналогов.

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