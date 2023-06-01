ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% по итогам заседания в июне 2023г - ПСБ

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в июне 2023 года, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Плюс 0,21% составила на 29 мая официальная оценка инфляции с начала месяца. В четверг вышли данные по недельной инфляции - 0,08% против 0,04% неделей ранее. Но это ускорение, вероятно, окажется кратковременным, так как приближается сезонное снижение цен на продукты питания. По итогам мая месячная инфляция, вероятно, будет минимальной с начала года (+0,4% м/м в марте и апреле). Годовой уровень инфляции остается существенно ниже таргета ЦБ (2,4% г/г против 4%). Ждем, что ЦБ РФ в следующую пятницу (9 июня) оставит ключевую ставку без изменений", - указывает эксперт в комментарии.

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