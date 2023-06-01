Дополнительная эмиссия акций Россетей негативна для динамики бумаг компании - Инвестбанк Синара

Дополнительная эмиссия акций Россетей негативна для динамики бумаг компании, так как она создает риск разводнения прибыли существующих акционеров, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Компания "Россети" выпустит до 240 млрд акций в обмен на получение долей государства в распределительных компаниях. Помимо дополнительных активов в Новосибирской области, компания получит активы в Красноярском крае, Иркутской и Мурманской областях и в Крыму. Годовое собрание акционеров примет решение по вопросу допэмиссии 30 июня. Новые акции составляют 11% от акций "Россетей" в обращении. Доля государства увеличится с 75% до 78%. Мы считаем новость негативной для динамики бумаг, так как она создает риск разводнения прибыли существующих акционеров. Кроме того, растет риск новых санкций", - пишет аналитик Матвей Тайц.

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